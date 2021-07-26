Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 4 attı! İşte maçtan kareler

Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu'ydu. Karşılaşmayı, Başkent kulübünün başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertlilerin yöneticileri Hüseyin Arslan, Nüket Küçükel Ezberci ve Selahattin Baki takip izledi.

