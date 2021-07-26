Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 4 attı! İşte maçtan kareler
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Ankara'da karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammet Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc attı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Ankara'da karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti, yardımcılıklarını ise Hakan Karabalçık ve Anıl Usta yaptı.
Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammet Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan, Gençlerbirliği'nde ise İlker Karakaş, Hüseyin Seyhan ve Metehan sarı kart gördü.
İKİNCİ YARIDA FARKLI KADROLAR
Gençlerbirliği Teknik Direktör Metin Diyadin, maça kaleci Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Oleksandr Belyaev, Rahmetullah Berişbek, Kazenga LuaLua ve Sandro Lima 11'iyle başladı.