Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını yorumladı! Yıldız isme eleştiri: Kafa olarak hazır değil

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, nefes kesen maçı köşelerinde değerlendirdi.İşte o yorumlar...
AHMET ÇAKAR- 'Yapı yok' penaltısı
Galatasaray'ın en iyi silahı, forvetleri… İcardi ağır sakatlandı, Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi maçın başında takımını öne geçiriverdi. İkinci yarının hemen başında Samsun, uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalasa da eski G.Saray kalecisi Okan, yan ortada manasız bir şekilde topu elinden kaçırdı, Osimhen de tamamlayıp golü attı. Son 15 dakika takım oyundan düşmüştü ki bu kez 3. forvet Batshuayi sahne aldı. Galatasaray, forvet üstünlüğüyle zor maçları bile çözüyor. Maçı çözemeyen, hakemdi. İlk yarıda Galatasaray'ın attığı gol öncesi bir faul uydurdu. Üstelik Samsun kontratağa çıkıyordu, o faul de gitti gol oldu. Yine ilk yarıda Torreira'nın yaptığı penaltıyı es geçti. İlk yarıda yaptığı rezillikler yüzünden kendisine uyarı gelmiş olacak ki ikinci devre G.Saray aleyhine uydurma bir penaltı yarattı. Son dakikalarda uydurma bile olmayan ahlaksız bir penaltı verdi. Penaltı niye ahlaksız biliyor musunuz? Bu penaltı sadece 'Yapı yok' penaltısı… Bu adamlar sözüm ona hakemiz diye dolaşıyorlar.
MUSTAFA ÇULCU-Meler'in kalibresine yakışmadı
G.Saray-Samsun maçını yöneten Halil Umut Meler, verdiği kararlarla diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı… G.Saray golü öncesi verdiği faul, vermediği faullere bakınca kabul görmedi çünkü... Çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı vermedi. İlk yarı biterken G.Saray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi, göstermedi. 21'de Torreira'nın topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Sara'nın temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsun'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem, itirazlardan dolayı bu kadar sarı gösterdiyse, yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. İyi şeyler yazalım, destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...