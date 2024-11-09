147’nci yılında ecdada saygı! Erzurumlular Aziziye Tabyaları’na yürüdü

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların da katılımıyla 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlendi.
ECDADA SAYGI
Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyalarına, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü organize edildi.
SABAH EZANINDA ÇAĞRI
Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, tarihte olduğu gibi camilerde "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.