BÜLENT TİMURLENK-Gedelek turşusu

Gelin beraber futbol sahasında bir turşu kuralım. Sebzeyi hasat eden, yıkayan, kesen defans hattı, turşuyu, oyunu kuran da orta saha. O bölgede fermantasyon ne kadar kaliteliyse turşu da o kadar lezzetli olur. Bitmedi elbette, birilerinin turşuyu kavanoza doldurması lazım, otomasyonla çalışmıyoruz, hepsi insan eli yani sahada ayağı… Birileri kavanoza doldurup asist yaptığında golcüler de etiketi basıp kutuya dolduracak işte… Dün G.Saray ilk 30 dakikada turşuyu fazla fermante etti. Bu ne demek, ürün gevşer, tadı acır. Ne bekler ne de kanatlarda Barış ve Yunus üretim hattındaki tıkanıklığı gideremediler. Antalyaspor her hattıyla kuru-pilav yanında turşuyu yemeye hazır bir takımdı oysa ki. İlk yarının son çeyreğinde üretim bandı akmaya başladı.

Kütür kütür turşu derler ya G.Saray onu çıkardı imalattan üç golle.. Barış Alper üçüncü vitese taktığında bu ligde karşısında duracak adam yok. Ve elbette Osimhen… Adam tek başına Gedelek Turşucusu… 4-0 sonrası rölanti de olsa G.Saray pozisyon vermeden kazanıp farkı kağıt üzerinde 10 puana çıkardığı maçın moraliyle gidecek derbiye. "F.Bahçe'yi şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum" diyen Emre Belözoğlu tespitlerini de, zengin babanın futbol meraklısı oğlunun Bodrum'a kaçarken arkasında enkaz gibi bıraktığı Antalya'nın başına geçtiği günkü tercihini de gözden geçirmeli. Hiç kimseye olmasa da "Emre Belözoğlu"na ayıp oluyor…

AHMET ÇAKAR-Süper yönetti!

G.Saray geri dönüş sinyalleri verdi. Yaklaşık 1-2 aydır kötü sonuçlar alan, daha önemlisi kötü futbol oynayan, daha da tehlikelisi çok gol yiyip rakiplerine çok pozisyon veren bir Galatasaray varken dün gece net şekilde dönüş sinyallerini aldık. Her şey dört dörtlük mü? Hayır! G.Saray ilk 30 dakika tedirgindi. Ama golü bulduktan sonra her şey değişiverdi. Barış Alper, yavaş yavaş çıkışa geçti diyebilirim. Dün sağ kanadı iyi kullandı. İlk golde Morata'nın önüne yuvarladı, o da Osimhen'in önüne çıkarttı. Bu gol bana göre maçı da Galatasaray lehine bitirdi! Sarı-kırmızılılar kanatları iyi kullandığında Osimhen, korkunç bir silah haline dönüşüyor.



Hem hattrick yaptı hem de G.Saray'ın kazandığı penaltıda topu kullanması için Morata'ya vererek beyefendilik ve de alçak gönüllülük yaptı. Görünen o ki G.Saray'ın oynaması gereken savunma tipi dörtlü… Böyle olduğunda defansif olarak daha az hata yapıyor. Zaten Süper Lig'de G.Saray'ın pozisyon bulmadığı, gol atmadığı maç neredeyse yok! Davinson Sanchez'e de ayrı paragraf açmamız lazım. Osimhen ile birlikte G.Saray'ın en iyisiydi. Maçın hakemi Ozan Ergün'e gelince... İddia ediyorum Türkiye'deki FIFA hakemleri dahil, diğer tüm hakemlere de baktığımızda şu an için en formda hakemlerin başında geliyor. Mükemmel maç yönetti, oyunculara yaklaşımı, vücut dili, hakem olgunluğu mükemmeldi.