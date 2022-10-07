Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! 'Mükemmele yakın bir performans'
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 3. karşılaşmasında AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Emre Bol "Emre Mor mükemmele yakın bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı. İşte o yazılar...
07.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 07.10.2022 10:31