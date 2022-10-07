Vav TV İzle
Haberler Spor Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! 'Mükemmele yakın bir performans'

Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! 'Mükemmele yakın bir performans'

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 3. karşılaşmasında AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Emre Bol "Emre Mor mükemmele yakın bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı. İşte o yazılar...

07.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 07.10.2022 10:31
Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! ’Mükemmele yakın bir performans’

EMRE BOL - KİM OYNASIN?

Fenerbahçe'de, "Ah keşke şu oyuncu bugün sahada olsaydı" dediğiniz oyuncu var mı? İnanın Jorge Jesus'tan sonra benim yok. Sahaya çıkan her oyuncu takım potansiyeline uygun mücadele ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! ’Mükemmele yakın bir performans’

10 üzerinde değerlendirme yapacak olursak; her oyuncu ortalama 7'lik performans sergilerken, ne kötü görünen çok aşağı düşüyor ne de takımın iyisi çok fazla öne çıkıyor. İşte takım olabilmek tam da böyle bir şey…

Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! ’Mükemmele yakın bir performans’

"Saha dışı motivasyonla" sahaya çıkan AEK takımı Fenerbahçe'nin ayarında değildi. O saha dışı motivasyonları sarı-lacivertlilere gol atabilecek düzeye dahi getiremedi onları…

Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! ’Mükemmele yakın bir performans’

Sadece savunarak az gol yemenin yollarını aradılar. Maç boyunca isabetli tek şut atamamaları bunun bir göstergesi…

Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi! ’Mükemmele yakın bir performans’

10 kişi kendi yarı alanlarında sadece gol yememeyi düşünmelerine karşın benim saydığım Fenerbahçe'nin en az 10 isabetli şutu var.

SON DAKİKA