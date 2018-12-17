İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. İşte Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak olan kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çıkabilecek muhtemel rakipler...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 10:20:28
Güncelleme: 10:22:16
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi.
Beşiktaş Avrupa'dan elenirken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
15:00'da çekilecek kurada Galatasaray, Fenerbahçe rakipleri belli olacak.