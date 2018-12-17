İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. İşte Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak olan kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çıkabilecek muhtemel rakipler...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 10:20:28 Güncelleme: 10:22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





