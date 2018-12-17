İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. İşte Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak olan kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çıkabilecek muhtemel rakipler...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 10:20:28 Güncelleme: 10:22:16
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş Avrupa'dan elenirken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

15:00'da çekilecek kurada Galatasaray, Fenerbahçe rakipleri belli olacak.

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