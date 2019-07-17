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Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu kura çekimi Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İşte 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

17.07.2019 22:32 - Son Güncelleme: 17.07.2019 23:00
Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. İşte yeni sezonun maç programı.

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Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

DERBİ HAFTALARI

3. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor

6. HAFTA
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe

9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray

13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray

16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

20. HAFTA
Trabzonspor - Fenerbahçe

23. HAFTA
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Trabzonspor

26. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş

30. HAFTA
Galatasaray - Trabzonspor

33. HAFTA
Beşiktaş - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

1.HAFTA

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

2.HAFTA

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GENÇLERBİRLİĞİ

GALATASARAY - KONYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR

ALANYASPOR - KASIMPAŞA

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

RİZESPOR - SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE

TRABZONSPOR - MALATYASPOR

ANTALYASPOR - DENİZLİSPOR

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