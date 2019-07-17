Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu kura çekimi Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İşte 2019/2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstürü ve derbi tarihleri...

17.07.2019 22:32 - Son Güncelleme: 17.07.2019 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





