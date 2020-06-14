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Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından Arda Turan, Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isim destek paylaşımı yaptı. İşte spor camiasından Fernando Muslera için yapılan 'geçmiş olsun' paylaşımları...

14.06.2020 22:31 - Son Güncelleme: 14.06.2020 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





