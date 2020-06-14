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Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından Arda Turan, Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isim destek paylaşımı yaptı. İşte spor camiasından Fernando Muslera için yapılan 'geçmiş olsun' paylaşımları...

14.06.2020 22:31 - Son Güncelleme: 14.06.2020 22:43
Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

Süper Lig'de Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

Bu olayın ardından Arda Turan, Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isim destek paylaşımı yaptı.

Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

İşte spor camiasından Fernando Muslera için yapılan 'geçmiş olsun' paylaşımları

Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uruguaylı kaleci, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları

Podolski

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