Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları
Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından Arda Turan, Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isim destek paylaşımı yaptı. İşte spor camiasından Fernando Muslera için yapılan 'geçmiş olsun' paylaşımları...
14.06.2020 22:31
- Son Güncelleme: 14.06.2020 22:43
FENERBAHÇE
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Uruguaylı kaleci, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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