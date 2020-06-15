Haberler Galeri Spor Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı maça Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığı damgasını vurdu. 2 kırık tespit edilen Uruguaylı'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ön görülürken, sakatlık Avrupa basınında da geniş yer buldu.

15.06.2020 09:16 - Son Güncelleme: 15.06.2020 09:17
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fernando Muslera'nın sakatlığı ise maçın önüne geçti. Uruguaylı yıldızın sakatlığı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde tespit edildi. Uruguaylı kalecinin ayağı alçıya alınmıştı.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Hastaneden ayrılan Muslera Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Tecrübeli file bekçisi yarın ameliyat olacak. Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları
Spor camiasından Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera için 'geçmiş olsun' paylaşımları