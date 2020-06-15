Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fernando Muslera'nın sakatlığı ise maçın önüne geçti. Uruguaylı yıldızın sakatlığı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.