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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı Avrupa basınında!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı maça Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığı damgasını vurdu. 2 kırık tespit edilen Uruguaylı'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ön görülürken, sakatlık Avrupa basınında da geniş yer buldu.
15.06.2020 09:16
- Son Güncelleme: 15.06.2020 09:17
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fernando Muslera'nın sakatlığı ise maçın önüne geçti. Uruguaylı yıldızın sakatlığı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde tespit edildi. Uruguaylı kalecinin ayağı alçıya alınmıştı.
Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Hastaneden ayrılan Muslera Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Tecrübeli file bekçisi yarın ameliyat olacak. Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı