Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi ve yıldız isim bu sabah İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin ilginç bir hastalığı ortaya çıktı. İşte Jean Michael Seri'nin hastalığı ve Fildişili futbolcu hakkında bilinmeyenler...
18.07.2019 10:52
- Son Güncelleme: 18.07.2019 11:26
Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin ilginç bir hastalığı ortaya çıktı. İşte Jean Michael Seri'nin hastalığı ve Fildişili futbolcu hakkında bilinmeyenler...
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ JEAN MİCHAEL SERİ İSTANBUL'A GELDİ TIKLA VE İZLE
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