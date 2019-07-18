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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi ve yıldız isim bu sabah İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin ilginç bir hastalığı ortaya çıktı. İşte Jean Michael Seri'nin hastalığı ve Fildişili futbolcu hakkında bilinmeyenler...

18.07.2019 10:52 - Son Güncelleme: 18.07.2019 11:26
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin ilginç bir hastalığı ortaya çıktı. İşte Jean Michael Seri'nin hastalığı ve Fildişili futbolcu hakkında bilinmeyenler...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ JEAN MİCHAEL SERİ İSTANBUL'A GELDİ TIKLA VE İZLE

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı

LAKABI 'GALLA'

Fildişi Sahili'nde genç yaşından itibaren hocaları tarafından eski Arjantinli futbolcu Marcelo Gallardo'ya benzetilen Jean Michael Seri'ye "Galla" lakabı verildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı

ÇIPLAK AYAKLA OYNARDIK

"Fildişi Sahilin'nde topu nasıl kontrol edeceğimizi, hissedeceğimizi ve iyi bir tekniğe sahip olduğumuzu öğrenmek için çıplak ayakla sıcak toprağın üzerinde çalışıyorduk. Bizi böyle teşvik ediyorlardı. Bu çok iyi bir yoldu. Şu anda bunun faydalarını hissediyorum."

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı

BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Nice'ten 2018 yılında ayrılma kararı alan Jean Michael Seri, 30 milyon euroyua Fulham'a transfer oldu. Bu transferden 6 ay önce Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen Nice'ten izin çıkmadı ve Fildişili futbolcu Fransa'da kalmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Seri'nin hastalığı ortaya çıktı

PORTO'DA FUTBOLU ÖĞRENDİM

"Fildişi Sahili'nin en büyük iki kulübünden biri ASEC Mimosas'ta 2 yıl oynadıktan sonra Porto'nun B takımıyla antrenmanlara çıktım. Fonseca bana futbolu öğretti. Topa ayağıma aldığımda nasıl nefes almam gerektiğini, birçok şeyi öğretti. Ona teşekkür edeceğim çok şey var."

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