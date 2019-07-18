Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'a geldi (Video) 18.07.2019 10:23

Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Jean Michael seri transferinde mutlu son ulaşmıştı. Transfer görüşmelerini KAP'a bildiren sarı kırmızılılarda Seri, resmi imza için İstanbul'a bekleniyordu. Son dakika bilgisine göre; Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri kimdir?

Fulham'dan Jean Michael Seri'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'a iyi haber gelmişti... 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmemiş ve ibreyi Galatasaray'a çevirmişti. Sarı kırmızılılar da yapılan toplatılar neticesinde transferi KAP'a bildirirken artık oyuncunun resmi imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 1.7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri ise Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacak.

Kariyerine Paços De Ferreira'da başlayan, ardından Nice ve Fulham formaları giyen Seri geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 32 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Seri'nin ismi bir dönem Barcelona ile anılmıştı.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

Jean Seri 19 Temmuz 1991'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Primeira Liga ekiplerinden Fulham'da oynuyor. 1,70 boyundaki sağ ayak merkez orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.