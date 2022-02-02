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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro'ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom'un başına bela oldu!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro'ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom'un başına bela oldu!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskindeki Galatasaray'ın 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne sarı-kırmızılı takımın baş belası oldu. Şampiyonluk bonusuyla beraber 13 milyon Euro'la mal olan Senegalli bu büyük maliyete karşın yıldız bir türlü bekleneni veremedi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
02.02.2022 11:18 - Son Güncelleme: 02.02.2022 11:18
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro’ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom’un başına bela oldu!

Galatasaray'ın 2019-20 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmesi büyük ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk bonusuyla beraber 13 milyon Euro'la mal olan Senegalli bu büyük maliyete karşın yıldız bir türlü bekleneni veremedi.

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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro’ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom’un başına bela oldu!

Club Brugge ve West Brom'da kiralık olarak forma giyen Diagne sezon başında kendisine takım bulamadığı için mecburen Galatasaray'a geri döndü.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro’ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom’un başına bela oldu!

Zaman zaman iyi performanslar sergilese de bu sezon 23 maçta 4 golde kalan tecrübeli forvet geçirdiği ağır sakatlık sonrası yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro’ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom’un başına bela oldu!

Ara transferde eksikleri gidermek için yabancı kontenjanında boşluk açmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Diagne ile yollarını ayırmak için düğmeye bastı. Yönetim, Senegalli yıldıza ilk olarak, "Sözleşmeni feshedelim, yeni sezondan itibaren yola devam edelim" önerisini sundu. Ancak Diagne bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro’ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom’un başına bela oldu!

Ardından ise yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama formülü gündeme geldi. Hatta Diagne'nin eski kulübü Kasımpaşa ile de görüşüldü. Fakat Senegalli golcünün sahalardan yaklaşık 2 ay daha uzak kalacak olması nedeniyle Kasımpaşa da bu teklife sıcak bakmadı.

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