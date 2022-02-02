Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro’ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom’un başına bela oldu!

Ardından ise yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama formülü gündeme geldi. Hatta Diagne'nin eski kulübü Kasımpaşa ile de görüşüldü. Fakat Senegalli golcünün sahalardan yaklaşık 2 ay daha uzak kalacak olması nedeniyle Kasımpaşa da bu teklife sıcak bakmadı.