Son dakika transfer haberleri... Galatasaray 13 milyon Euro'ya almıştı! Mbaye Diagne Cimbom'un başına bela oldu!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskindeki Galatasaray'ın 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne sarı-kırmızılı takımın baş belası oldu. Şampiyonluk bonusuyla beraber 13 milyon Euro'la mal olan Senegalli bu büyük maliyete karşın yıldız bir türlü bekleneni veremedi.
02.02.2022 11:18
- Son Güncelleme: 02.02.2022 11:18
Galatasaray'ın 2019-20 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmesi büyük ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk bonusuyla beraber 13 milyon Euro'la mal olan Senegalli bu büyük maliyete karşın yıldız bir türlü bekleneni veremedi.
Club Brugge ve West Brom'da kiralık olarak forma giyen Diagne sezon başında kendisine takım bulamadığı için mecburen Galatasaray'a geri döndü.
Ara transferde eksikleri gidermek için yabancı kontenjanında boşluk açmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Diagne ile yollarını ayırmak için düğmeye bastı. Yönetim, Senegalli yıldıza ilk olarak, "Sözleşmeni feshedelim, yeni sezondan itibaren yola devam edelim" önerisini sundu. Ancak Diagne bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi.