Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki Simon Kjaer'in menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
14.08.2019 18:55
- Son Güncelleme: 14.08.2019 18:56
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