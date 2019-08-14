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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki Simon Kjaer'in menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

14.08.2019 18:55 - Son Güncelleme: 14.08.2019 18:56
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...

Sarı-lacivertliler yeni sezonda hem şampiyon olup 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şu ana kadar 9 takviye yapılırken; kiralık isimler de dahil tam 17 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...

Geçen yıla göre kadrosunda radikal değişiklikler yapan sarı-lacivertlilerin amacı; stoper, orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamak.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'de flaş gelişme! Menajeri açıkladı...
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo, Nikola Kalinic, Simon Kjaer ve Daniel Sturridge gibi isimlerle anılıyor.
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