Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef hem golcü hem de orta sahada oynayabilen kanat transferi. Teknik patron Ersun Yanal, iki ismin transferi için sportif direktör Damien Comolli'ye olumlu rapor verdi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının merak ettiği transfer çalışmaları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

25.07.2019 18:13 - Son Güncelleme: 25.07.2019 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





