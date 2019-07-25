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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef hem golcü hem de orta sahada oynayabilen kanat transferi. Teknik patron Ersun Yanal, iki ismin transferi için sportif direktör Damien Comolli'ye olumlu rapor verdi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının merak ettiği transfer çalışmaları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

25.07.2019 18:13 - Son Güncelleme: 25.07.2019 18:23
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'ın Sırp yıldızı Aleksander Mitrovic transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten sportif direktör Damien Comolli Fulham'a 2.5 milyon Euro kiralama ücreti teklif etti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Ersun Yanal Comolli'ye iki isim için olumlu rapor verdi!

Sırp golcüye de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret önerdi.

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