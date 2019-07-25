Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan taraftarı heyecanlandıran Ibrahimovic açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz'dan taraftarı heyecanlandıran Zlatan açıklaması geldi. Durmaz, İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattığını ve üzerinde baskı kurduğunu ifade etti.
"FATİH TERİM SİZİ İSTERSE..."
Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade eden Durmaz, "Buraya gelirken Türkiye'deki en büyük kulübe geleceğini düşünerek tercih yaptım. Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce de seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isteyince çok düşünecek bir şeyiniz olmaz." dedi.
"G.SARAY GİBİ TAKIMLARDA FATİH HOCA GİBİ ADAMLAR..."
Galatasaray'da her zaman Fatih Terim gibi insanlara ihtiyaç olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca, ne istediğini bilen, oyun tarzı belli olan bir teknik direktör. Galatasaray gibi büyük takımlarda, Fatih Hoca gibi büyük adamlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.