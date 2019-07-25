Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan taraftarı heyecanlandıran Ibrahimovic açıklaması

"FATİH TERİM SİZİ İSTERSE..."

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade eden Durmaz, "Buraya gelirken Türkiye'deki en büyük kulübe geleceğini düşünerek tercih yaptım. Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce de seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isteyince çok düşünecek bir şeyiniz olmaz." dedi.