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Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

Fenerbahçe transfer sezonuna oldukça hızlı başladı. Ve beklenen transfer haberi de resmen açıklandı! Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, Makedon genç yıldızı sonunda renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'ye adeta para yağdıracak ve rekor ücret kazandıracak anlaşmanın detayları ile transfere dair bilgiler...

10.07.2019 19:02 - Son Güncelleme: 10.07.2019 19:03
Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas'ı renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'nin alacağı para ve detaylar...

Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a gelmişti.

Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

Burada basın mensuplarıyla sohbet eden Eljif'e transfer sorulmuştu...

Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadelerini kullanıştı.

Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

Serie A kulübünün Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin açıklamalarına göre; Napoli, Eljif Elmas'la 5 yıllık anlaşmaya imza attı.

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