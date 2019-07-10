Son dakika transfer haberleri... Eljif Elmas Napoli'de! İşte Fenerbahçe'nin alacağı para...

Fenerbahçe transfer sezonuna oldukça hızlı başladı. Ve beklenen transfer haberi de resmen açıklandı! Günlerdir Eljif Elmas transferiyle yakından ilgilenen ve Fenerbahçe ile masaya oturan Napoli, Makedon genç yıldızı sonunda renklerine bağladı. İşte Fenerbahçe'ye adeta para yağdıracak ve rekor ücret kazandıracak anlaşmanın detayları ile transfere dair bilgiler...

10.07.2019 19:02 - Son Güncelleme: 10.07.2019 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





