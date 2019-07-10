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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

10.07.2019 17:30 - Son Güncelleme: 10.07.2019 17:48
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

Önce Çarpışma dizisi ardından Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ile yaşadığı aşk ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri güzel yıldız Melisa Aslı Pamuk. Ancak Melisa Aslı Pamuk'un yıllar öncesine ait görüntüleri çok konuşulacak cinsten.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

ADNAN OKTAR'IN PROGRAMINA KATILDI

Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Melisa Aslı Pamuk bu görüntüler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

''Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

'DOĞRU BİR YERDE DEĞİLİM'

Sonra 'Hollanda'da esrar serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. Doğru bir yerde değilim dedim''

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!

'TABİ Kİ KOVARIM!'

Melisa Aslı Pamuk'un bu sözleri üzerine Adnan Oktar ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

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