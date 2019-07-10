Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un sevgilisi Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!
Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
10.07.2019 17:30
- Son Güncelleme: 10.07.2019 17:48
''Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok.
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