Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!
Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddiaları gün geçtikçe artıyor. Golcü yıldız için özellikle İtalya'nın Lecce takımının oldukça ısrarlı olduğu belirtilmişti. Yıldız futbolcunun babası deneyimli teknik direktör Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini değerlendirdi. İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamalar...
14.07.2019 21:52
- Son Güncelleme: 14.07.2019 21:53
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