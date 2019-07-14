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Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddiaları gün geçtikçe artıyor. Golcü yıldız için özellikle İtalya'nın Lecce takımının oldukça ısrarlı olduğu belirtilmişti. Yıldız futbolcunun babası deneyimli teknik direktör Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini değerlendirdi. İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamalar...

14.07.2019 21:52 - Son Güncelleme: 14.07.2019 21:53
Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği belli oldu.

Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Milli futbolcunun babası Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki geleceği ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini Radyospor'a açıkladı.

İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...

Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Ülkemizde transfer dönemi sönük geçiyor. Her gün transfer haberleri basında yer buluyor ama icraat yok.

Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Fenerbahçe ve Galatasaray iyi oyuncuları transfer etti. Trabzonspor gençlere yatırım yapıyor. Beşiktaş'ta bu hafta hareketlilik başlayacaktır.

Son dakika transfer haberleri... Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

'İRFAN CAN İÇİN TRABZONSPOR YANLIŞ TERCİH'

Süper Lig'de bence çok iyi kaleciler var. Çok kötü oynayan kaleci de yok. Kaleciye beylik vermeniz gerekir. Kalecinin uzun süre forma giymesi lazım.

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