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Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da transferde hareketli anlar yaşanıyor... Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Emre Mor transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Menajerlik şirketi, Emre Mor ve Galatasaray arasında kriz büyümüş ve WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, genç oyuncu için kardeşi ile olan görüşmeleri paylaşmıştı. Emre Mor hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...

14.07.2019 18:53 - Son Güncelleme: 14.07.2019 18:53
Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Emre Mor transferinde çıkan menajerlik pürüz giderilememişti.

Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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