Galatasaray transfer haberleri... Emre Mor'dan flaş açıklama!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da transferde hareketli anlar yaşanıyor... Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Emre Mor transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Menajerlik şirketi, Emre Mor ve Galatasaray arasında kriz büyümüş ve WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, genç oyuncu için kardeşi ile olan görüşmeleri paylaşmıştı. Emre Mor hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...

14.07.2019 18:53 - Son Güncelleme: 14.07.2019 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





