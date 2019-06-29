Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!
Geçtiğimiz sezon taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Al Ittıhad kulübü teknik direktörü Sierra'dan Rodrigues ile ilgili flaş açıklamalar geldi. İşte açıklamalardan satır başları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29.06.2019 22:24
- Son Güncelleme: 29.06.2019 22:31
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