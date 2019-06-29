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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!

Geçtiğimiz sezon taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Al Ittıhad kulübü teknik direktörü Sierra'dan Rodrigues ile ilgili flaş açıklamalar geldi. İşte açıklamalardan satır başları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

29.06.2019 22:24 - Son Güncelleme: 29.06.2019 22:31
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde gaza bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!

Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde somut adımlar atmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!

Alman futbolcu Max Kruse'yi kadrosuna katarak bombayı patlatan sarı-lacivertliler, hız kaybetmeden listedeki isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Rodrigues müjdesi!

Sarı-lacivertlilerde son olarak Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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