Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi
Son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otel pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen transfer bombalarını Trabzonspor'da bir yenisini ekleyerek transfer gündemini ısıtmıştı.
Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'yi açıklarken, Galatasaray Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i açıkladı.
Trabzonspor'da bunlara bir yenisini ekleyerek Obi Mikel ile anlaştığını resmen duyurmuştu.