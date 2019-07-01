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Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otel pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.

01.07.2019 18:33 - Son Güncelleme: 01.07.2019 18:33
Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen transfer bombalarını Trabzonspor'da bir yenisini ekleyerek transfer gündemini ısıtmıştı.

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Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'yi açıklarken, Galatasaray Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i açıkladı.

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Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Trabzonspor'da bunlara bir yenisini ekleyerek Obi Mikel ile anlaştığını resmen duyurmuştu.

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Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

Transfer sezonunda bombalar gelmeye devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya mücadele verdiği Rizepor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'te de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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