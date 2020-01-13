Son dakika transfer bombaları: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor üst üste duyurdu

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRDİ

Beşiktaş yılan hikayesine dönen Guilherme transferinde mutlu sona ulaştı. Takım Harcama Limiti'nde faizin yeniden hesaplanması için yaptığı başvuruya TFF'den olumsuz yanıt gelen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları transferin kendileri için bittiğini söylemişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlılar dün müthiş bir transfer başarısına imza attı, bütçelerinde kalan 2 milyon lirayla Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yeni Malatya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.