Son dakika transfer bombaları: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor üst üste duyurdu
Son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Ara transferin en hızlı takımı Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Jesse'nin ardından dördüncü transferine imza attı. Fenerbahçe yıldız ismi bitirirken Beşiktaş da beklenen hamleyi yaptı. Şampiyonluk hedefindeki Trabzonspor'da ise son dakika sürprizi var. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transfer haberleri...
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRDİ
Beşiktaş yılan hikayesine dönen Guilherme transferinde mutlu sona ulaştı. Takım Harcama Limiti'nde faizin yeniden hesaplanması için yaptığı başvuruya TFF'den olumsuz yanıt gelen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları transferin kendileri için bittiğini söylemişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlılar dün müthiş bir transfer başarısına imza attı, bütçelerinde kalan 2 milyon lirayla Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yeni Malatya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.
GALATASARAY 2 MİLYON EUROYU REDDETTİ
Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi. Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı. Belçika ekibi Cercle Brugge, Galatasaray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz'' cevabını verdi. (Sabah)
RAMİ'YE KARŞILIK ERTUĞRUL ERSOY
Sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.