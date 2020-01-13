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Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek ilk devreyi moralli kapatan Galatasaray, transfer dönemine de Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile hızlı bir giriş yaptı. Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Arda Turan'ın adı da Galatasaray'la ciddi bir şekilde anılırken Terim'in tecrübeli futbolcu için yeni bir hamle yapma kararı aldığı öğrenildi.

13.01.2020 09:56 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:56
Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmıyor...

Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

Türk Telekom Stadı'ndaki Başakşehir maçından önce Fatih Terim'in elini öpen ve geri dönüş fitilini ateşleyen tecrübeli futbolcu, 31 Ocak'a kadar yuvaya dönebilir.

Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

Her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz, "Gündemimizde yok, olmayacak da. Biz oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" dese de, teknik direktör Fatih Terim'in onunla ilgili sözleri hala akıllarda.

Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

İlk olarak, "Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Ancak Arda, futbolu Galatasaray'da mı bırakmalı? derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı" sözlerini sarfeden Terim, Başkan'ın açıklamalarına rağmen yine kapıyı kapatmamıştı.

Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

İmparator, "Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben o cümleyi kurmam. Sonuçta Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu. Zaman her şeyin ilacıdır" demişti.

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