Galatasaray transfer haberleri: Son dakika Arda Turan bombası! Terim'den yeni hamle

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek ilk devreyi moralli kapatan Galatasaray, transfer dönemine de Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile hızlı bir giriş yaptı. Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Arda Turan'ın adı da Galatasaray'la ciddi bir şekilde anılırken Terim'in tecrübeli futbolcu için yeni bir hamle yapma kararı aldığı öğrenildi.

13.01.2020 09:56 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





