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Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor. Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen golcü oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve bu transferde öne çıktığı iddia edildi. İşte o gelişmeler...

10.01.2020 12:45 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:45
Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse girdi. Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan beklediği verimi alamayan, Burak Yılmaz'a destek olacak bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor'dan Papiss Cisse'yi istedi.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Beşiktaş, Cisse konusunda Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürürken, Akdeniz ekibinden karşı teklif geldi. Alanyaspor, tecrübeli golcünün karşılığında Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd'u istedi. Bilindiği gibi Cisse ile Fenerbahçe'de yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Fanatik'in haberine göre iki futbolcunun yıllık ücretlerinin yüksek olması sebebiyle, Alanya'nın maaşların bir kısmını Beşiktaş'ın talip etmesini istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

2018'in yaz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Cisse, Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 28 gol atma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boyd, bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamadı. Süper Lig'de 7 maçta sadece 286 dakika oyunda kalabilen Boyd, toplamda ise 13 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.

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