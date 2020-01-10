Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor. Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen golcü oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve bu transferde öne çıktığı iddia edildi. İşte o gelişmeler...

10.01.2020 12:45 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





