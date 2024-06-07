SON DAKİKA HABERLERİ: Aziz Yıldırım Jose Mourinho olmasaydı Ali Koç'un getireceği teknik adamı açıkladı! Sert sözlerle yüklendi! Kazanırsa ilk icraatı ne olacak?

99 puanla ikinci sırada tamamladığı 2023-2024 sezonunun ardından Fenerbahçe, başkanlık seçimine hazırlanıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek olan seçimin kazananı büyük bir merakla beklenirken, hafta sonunda gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Ali Koç için olay ifadeler kullanan Yıldırım, Mourinho olmasaydı Ali Koç'un getireceği hocayı da açıkladı. Yıldırım, listesinde hangi yıldızlar olduğunu da paylaştı. İşte detaylar...
Son dakika haberleri… Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, büyük seçim öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Sabah'tan Samet Yüksel'e konuşan Yıldırım'ın çok özel röportajı...
"KULÜBÜN İTİBARI İÇİN GERİ DÖNDÜK"
Sayın Başkan, uzun bir aradan sonra geri dönüyorsunuz ve taraftarın hâlâ büyük bir ilgisi var. 12. adam sizden şampiyonluk beklediğini 'Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ortaya koyuyor. Siz Fenerbahçe taraftarına ne vadediyorsunuz?
Onlara her zaman saygı duyduk. 3 Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda her zaman arkamızda oldular. 2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon olduk. Denizli'de hazin bir şekilde kaybettik. O zaman da arkamızda durdular. 2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin' deyince tribünlerde bazı olumsuz hareketler oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3 penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa ve aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen gelip aday olmaları üzücüdür. Camiaya saygılılarsa aday olmamaları gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.
Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu propaganda yapmakla suçladı ve başkan olursa çalışmayacağını söyledi. Yorumunuz nedir?
Her zaman konuşmalarında 'demokrasi' diyorlar. Şekip bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi. Ama ona göre Şekip Bey benim lehime çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhattap bulamadıkları için gidip Şekip beyle görüşüp dertlerini anlatıyorlar. Şekip beyin insanları bize yönlendirme gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa adaylıktan çekilsin. Şekip Bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz. O zaman demokrasi ne olacak?