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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Ülkemizi 2019-2020 Sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri bugün TSİ ile 19:00'da Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Turnava 17-18 Eylül tarihinde oynanacak mücadelelerle başlayacak. İkinci tur kura çekimleri ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri...

29.08.2019 20:07 - Son Güncelleme: 29.08.2019 20:08
Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit bulunuyor.

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyordu.

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Öte yandan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenirken dev turnuvada tek temsilcimiz olarak geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon da Galatasaray kaldı.

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Başakşehir'in vedasının ardından sarı-kırmızılılar, yayın gelirinin yüzde 90'lık bir kısmını kasasına koyacak.

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Geçtiğimiz sezon bu kalemden 8.5 milyon Euro kazanan Aslan, bu kez 10 milyon Euro civarında bir rakam alacak.

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