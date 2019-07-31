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Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, Fulham'ın genç yıldızı Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Emre Mor transferini bititren Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao transferinde de sona yaklaştı. Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, İtalyan devi Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Lucas Biglia transferinin detayları...

31.07.2019 19:55 - Son Güncelleme: 31.07.2019 19:56
Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar birçok yıldız isim ile temas halinde.

Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!

Görüştüğü isimlerde sona gelen Galatasaray yönetimi yıldız futbolculara bir bir imza attıracak.

Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun yerini Michael Seri ile doldurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!

Kolombiyalı süper star Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak transferde sükse yapmayı planlayan Aslan'ın diğer hedefi İtalya'dan.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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