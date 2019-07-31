Son dakika Galatasaray transfer gelişmesi! Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia Galatasaray'a!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, Fulham'ın genç yıldızı Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Emre Mor transferini bititren Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao transferinde de sona yaklaştı. Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, İtalyan devi Milan'ın yıldız ismi Lucas Biglia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Lucas Biglia transferinin detayları...
31.07.2019 19:55
- Son Güncelleme: 31.07.2019 19:56
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