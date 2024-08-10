SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi! Penaltı doğru karar mıydı? O oyuncuya övgü dolu sözler

Galatasary, sezonun açılış maçına galibiyet için çıktı. Sarı-Kırmızılı takım oyun üstünlüğünü aldı ama üretkenlik açısından sıkıntılıydı. Icardi ön tarafta çok yalnız kaldı. Mertens ve Kerem Demirbay'ın ön belgeyi zorlaması lazımdı. Torreira yine kendisinden beklenen performansı gösterdi ancak Demirbay onun kadar etkili olamadı. Zaten ofansif olarak etkisiz diye Sara transfer edilmişti. Abdülkerim hiç hazır değil. Pozisyonlarda ağır kaldı. Yenilen golde de hatası vardı. Galatasaray yediği golden sonra oyunu rakip alana yıktı. Üst üste ataklarla aradığı beraberlik golünü de buldu. Son dakikalarda yapılan değişikliklerin de etkisiyle sağlı sollu ortalarla pozisyonlar bulan Galatasaray Batshuayi'nin golüyle de sezonun ilk maçından galip ayrıldı.

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Ancak 3 puana rağmen henüz ritmini yakalamayan bir takım görüntüsü vardı. Hiç tempo yoktu. Ligin belki de en zayıf takımlarından biri olması beklenen Hatay karşısında da verdiği ilk pozisyonda golü yedi. Galatasaray bu maçtan yine bir ders çıkaracaktır. Süper Kupa'daki Beşiktaş yenilgisinin ardından sezona galibiyetle başlamak önemliydi diye düşünüyorum.

"Galatasay kazandı ama oyunu beğenmedim. Temposuz ve ağır bir oyun vardı. Buna rağmen kazanarak başlamak önemliydi"