Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılık ihtimaline karşı düğmeye bastı: Patrick Dorgu mercekte

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Brighton kesenin ağzını açtı.
İngilizler bu transferi bitirmek için çok ısrarcı. Sarı- Lacivertliler'e 35 milyon Euro teklif eden Brighton gelecek cevabı bekliyor.
Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi. Hedefteki isim ise İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu... 2023 yılından beri Lecce'de forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.