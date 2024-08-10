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Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılık ihtimaline karşı düğmeye bastı: Patrick Dorgu mercekte

Sarı-Lacivertliler, Lecce'nin 19 yaşındaki sol beki Patrick Dorgu'yu transfer etmek için menajeriyle ilk teması kurdu. Maddi şartlar masaya yatırıldı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 04:26 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 07:05
Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılık ihtimaline karşı düğmeye bastı: Patrick Dorgu mercekte 1

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Brighton kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılık ihtimaline karşı düğmeye bastı: Patrick Dorgu mercekte 2

İngilizler bu transferi bitirmek için çok ısrarcı. Sarı- Lacivertliler'e 35 milyon Euro teklif eden Brighton gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılık ihtimaline karşı düğmeye bastı: Patrick Dorgu mercekte 3

Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi. Hedefteki isim ise İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu... 2023 yılından beri Lecce'de forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

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