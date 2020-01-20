Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca
Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin uyguladığı limit kararını aşmaya çalışan Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular da merak ediliyor. Devre arasında Haaland'ı kadrosuna katan Alman devi Dortmund Fenerbahçe'nin yıldız ismine de göz dikti. Transfer bütçesi yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin de ayrılığa onay verebileceği belirtildi. İşte o detaylar...
20.01.2020 17:21
- Son Güncelleme: 20.01.2020 17:21
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