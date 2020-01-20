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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin uyguladığı limit kararını aşmaya çalışan Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular da merak ediliyor. Devre arasında Haaland'ı kadrosuna katan Alman devi Dortmund Fenerbahçe'nin yıldız ismine de göz dikti. Transfer bütçesi yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin de ayrılığa onay verebileceği belirtildi. İşte o detaylar...

20.01.2020 17:21 - Son Güncelleme: 20.01.2020 17:21
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmış ve Gazian FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmuştu. Sarı lacivertliler, bu mücadelenin ardından ibreyi transfere çevirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

TFF ile mali anlamda uzlaşamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni transferlerin gelebilmesi için bu anlaşmanın resmi olarak tamamlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

MOSES YOLCU
Fenerbahçe, önceliği Milan'lı Rodriguez'e verirken, oyuncu ile anlaşma noktasına geldi ancak TFF'den gelecek haberi beklemeye başladı... Bir diğer yandan Victor Moses'in Inter'e transfer olması bekleniliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık da gerçekleşebilir... Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dortmund'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Sarı lacivertliler, TFF'nin anlaşmayı kabul etmesiyle beraber oyuncu satışından gelecek bonservis ücretleriyle yeni transferlerini kadroya katmaya hazırlanırken, ayrılık için gündemde olan isimlerden birinin de Max Kruse olduğu iddia edilmişti.

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