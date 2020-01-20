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Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

Son günlerin en çok konuşulan insanı Shane Larkin... Türkiye Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen 27 yaşında Shane Larkin, kısa süre içerisinde 'rekorların adamı' oldu. Anadolu Efesli basketbolcu, Euroleauge'de üst üste 3. kez en değerli oyuncu seçilerek, bunu başaran ilk sporcu oldu. Bunun öncesinde ise Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada, kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Diğer bir yanda da A Milli Basketbol Takımına göz kırpan Shane Larkin bugünlere en dipten geldi desek yeridir. Gizemli hastalığı yüzünden kötü günler yaşayan Shane Larkin, bir başarı hikayesi. Peki nedir Shane Larkin'in hayatını bu denli kötü etkileyen hastalığı?

20.01.2020 15:00 - Son Güncelleme: 20.01.2020 15:51
Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

Anadolu Efes forması giyen, gösterdiği müthiş performansla otoritelerin övgüsünü kazanan Shane Larkin'in gizemli hastalığı ortaya çıktı. Bu hastalığı da tüm Türkiye'nin kalbini kazandıran bir başarı hikayesine dönüştü.

Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

ABD'li oyuncu, gençlik yıllarında obsesif kompülsif bozukluk (OCD) denilen bir psikolojik rahatsızlığın pençesindeydi. Bu hastalık değil ilerde yıldız bir basketbolcu olmak; kişinin sıradan gündelik hayatını idame ettirmesinin dahi önüne geçebilecek nitelikteydi.

Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

TAKINTI HALİNE GELEN HASTALIK
Takıntı hastalığı olarak bilinen ve anksiyete türü bir rahatsızlık olup insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olan OCD, Shane Larkin'de pislik veya mikrop bulaşmasından korkma şeklinde tezahür etmiş ve bu bir takıntı haline dönüşmüştü.

Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

ELBİSENİN UCU DEĞSE DEĞİŞTİRİYORDU
Shane Larkin giyeceği elbiseyi dikkatlice seçiyor, ancak bu kıyafetin ucu bile yanlışlıkla halıya temas etse derhal gidip bunu kirli sepetine atıp, yerine yeni bir elbiseyi üzerine geçiriyordu.

Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

Ancak takıntıları bununla sınırlı değildi, kendisine fiziksel olarak zarar veren alışkanlıkları da beraberinde getirmişti.

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