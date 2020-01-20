Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...
Son günlerin en çok konuşulan insanı Shane Larkin... Türkiye Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen 27 yaşında Shane Larkin, kısa süre içerisinde 'rekorların adamı' oldu. Anadolu Efesli basketbolcu, Euroleauge'de üst üste 3. kez en değerli oyuncu seçilerek, bunu başaran ilk sporcu oldu. Bunun öncesinde ise Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada, kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Diğer bir yanda da A Milli Basketbol Takımına göz kırpan Shane Larkin bugünlere en dipten geldi desek yeridir. Gizemli hastalığı yüzünden kötü günler yaşayan Shane Larkin, bir başarı hikayesi. Peki nedir Shane Larkin'in hayatını bu denli kötü etkileyen hastalığı?
20.01.2020 15:00
- Son Güncelleme: 20.01.2020 15:51
TAKINTI HALİNE GELEN HASTALIK
Takıntı hastalığı olarak bilinen ve anksiyete türü bir rahatsızlık olup insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olan OCD, Shane Larkin'de pislik veya mikrop bulaşmasından korkma şeklinde tezahür etmiş ve bu bir takıntı haline dönüşmüştü.
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