Shane Larkin'in gizemli hastalığı gün yüzüne çıktı! Anadolu Efes'in rekortmeni...

TAKINTI HALİNE GELEN HASTALIK

Takıntı hastalığı olarak bilinen ve anksiyete türü bir rahatsızlık olup insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olan OCD, Shane Larkin'de pislik veya mikrop bulaşmasından korkma şeklinde tezahür etmiş ve bu bir takıntı haline dönüşmüştü.