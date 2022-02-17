Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fener’de Serdar Aziz belirsizliği! Formayı unuttu ama herkes onun peşinde

Sadece Kim Min Jae veya Attila Szalai'nin yokluğunda görev yapabilen 31 yaşındaki futbolcu buna rağmen transferin gözdesi olmaya aday!.. Bunun sebebi ise yeni sezonda uygulamaya konulacak olan yeni yabancı kuralı.

Yeni sezonda ilk 11'lerinde maksimum 7 yabancıya forma verebilecek olan 4 büyüklerin yerli futbolcu ihtiyacı büyük ihtimalle Serdar Aziz'e yarayacak.