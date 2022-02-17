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Fenerbahçe'de hedef Avrupa'da galibiyet! İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal Kanarya'nın ilk 11'ini belirledi.

17.02.2022 09:52 - Son Güncelleme: 17.02.2022 09:52
Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da galibiyet! İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçında muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.

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Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da galibiyet! İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçında muhtemel 11’ler

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da galibiyet! İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçında muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da galibiyet! İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçında muhtemel 11’ler

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de hedef Avrupa’da galibiyet! İşte Fenerbahçe - Slavia Prag maçında muhtemel 11’ler

Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

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