Haberler
Galeri
Spor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den flaş operasyon! Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den flaş operasyon! Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası
Liglere koronavirüs salgını nedeniyle ara verilirken, önümüzdeki yılın kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimi bir yandan mali durumu düzeltmeye çalışırken diğer yandan da transferlere odaklanıyor. Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası atan sarı-lacivertli yönetim, bu ikiliye çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. İşte sarı-lacivertlilerin dev transfer harekatı...
17.04.2020 13:51
- Son Güncelleme: 17.04.2020 13:51
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yol haritasını belirledi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler için düğmeye basmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedef sol bek mevkisi olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın o bölgede tek alternatif durumunda olması transferi zorunlu kıldı.
Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in 2 yıldızına çevirdi.
İLK BOMBA CLICHY!
Yönetimin, yaz transfer döneminde mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda turuncu lacivertlilerin sol beki Gael Clichy'i radarına aldığı ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yıldız sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendiren en büyük etken olarak göze çarpıyor.