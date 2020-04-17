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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den flaş operasyon! Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası

Liglere koronavirüs salgını nedeniyle ara verilirken, önümüzdeki yılın kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimi bir yandan mali durumu düzeltmeye çalışırken diğer yandan da transferlere odaklanıyor. Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası atan sarı-lacivertli yönetim, bu ikiliye çubuklu formayı giydirmek için kolları sıvadı. İşte sarı-lacivertlilerin dev transfer harekatı...

17.04.2020 13:51 - Son Güncelleme: 17.04.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





