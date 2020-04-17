Haberler Galeri Spor Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı pek çok skandala alışkınız. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr.'ın 'aşırı renkli aile hayatı'na yakından bakacağız. Öyle ki Neymar'ın üvey babası kendisinden 6 yaş küçük. İşte Neymar ve renkli ailesi...

17.04.2020 16:52 - Son Güncelleme: 17.04.2020 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





