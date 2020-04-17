Haberler Galeri Spor Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı pek çok skandala alışkınız. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr.'ın 'aşırı renkli aile hayatı'na yakından bakacağız. Öyle ki Neymar'ın üvey babası kendisinden 6 yaş küçük. İşte Neymar ve renkli ailesi...

17.04.2020 16:52 - Son Güncelleme: 17.04.2020 17:06
Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Corona salgını birçoğumuzu evlere tıktı. Maddi kısıtlamalar ve depresyon, salgın hastalığın kendisi kadar insan hayatını zor kılıyor. İnsanlar bu hengame içerisinde savrulup dururken futbolcu süper yıldız Neymar Jr.'ın hayatı televizyon şovlarını aratır cinsten.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Brezilyalı yıldızın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves'in profesyonel video oyuncusu olan 22 yaşındaki Tiago Ramos ile sevgili olması, ardından da Neymar'ın 'Sen mutlu ol anne' paylaşımı dikkat çekmişti.

Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

İngiliz basını ise Neymar'ın ailesine geniş mercek altına aldı. İşte dünyada çok konuşulan o aile...

Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

ANNE - Nadine Gonçalves
Neymar'ın annesi Nadine, 2016'da 25 yıllık eşinden boşandı. Ancak bu ayrılık, Neymar ve annesinin bağını daha da güçlendirdi. Neymar, annesi ile fotoğraflarını daha çok sosyal medyadan paylaşmaya başlarken Nadine, oğlunu her fırsatta savundu.

Bu aileyi çözebilene aşk olsun! Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi, menajerliğini yapan babası…

Nadine, 2018'de İspanyol basınına oğlunun PSG'de mutsuz olduğunu ve İspanya'ya dönmek istediğini açık açık ifade etmiş ve transfer söylentilerini alevlendiren isim olmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den flaş operasyon! Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den flaş operasyon! Başakşehir'in 2 yıldızına transfer kancası