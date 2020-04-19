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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Beklenmedik hamle
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de forvet operasyonu! Beklenmedik hamle
Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirve mücadelesinden uzaklaşan Fenerbahçe'de, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada yeni sezon kadro planlaması çalışmaları başladı. Gol yollarından etkisiz kalan Mevlüt Erdinç'in performansından memnun kalmayan yönetim, Vedat Muriqi'nin yanına alternatif isim arayışlarına başladı. Sarı-lacivertli yönetimin mali durumu da göz önüne alarak beklenmedik bir karara vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
19.04.2020 10:33
- Son Güncelleme: 19.04.2020 10:33
Fenerbahçe'de ileri uçta Vedat ve Mevlüt ikilisi ile sezona başlayan sarı-lacivertliler, Vedat'ın üst düzey performansına rağmen Mevlüt'ten istediği verimi alamadı.
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Doğal olarak Kosovalı golcü, tek kaldığı için de ilerleyen haftalarda takımla birlikte düşüş periyodu içine girdi. Yeni sezonda bu bölgeye takviye yapılması hedefleniyor.
Özellikle Tottenham ve Lazio'nun takibinde olan Vedat Muriç'in satılması durumunda Fenerbahçe benzer kalitede bir golcü kadroya katacak.
Ancak temel sıkıntı, kulübede birinci golcüyü destekleyecek ismin olmamasıydı. Mevlüt'e bu konuda fazla güvenmeyen sarı-lacivertliler, yeni bir golcü için arayışta olsa da mali konularla ilgili yaşadığı sıkıntılara takılıyor.
FREY FORMÜLÜ!
Bu nedenle Frey ismi öne çıkıyor. Geçen sezon Zürih takımından transfer edilen futbolcu, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Fizik olarak çok etkili olsa da, diğer açılardan takımın gerisinde kaldı ve sezon başı Nürnberg takımına kiralık gönderildi.