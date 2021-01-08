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SON DAKİKA! 2020-21 devre arası biten transferler! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe son transferler...

Süper Lig'de ve dünya genelinde ocak ayı transfer dönemi hızlı şekilde start aldı. Takımlarındaki eksiklikleri gidermek isteyen kulüpler, adeta birbirleriyle transfer yarışında girdi. Son dakika transfer bombaları Süper Lig'de ve Avrupa'da patlıyor. Türkiye'de Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ilgisi konuşulurken henüz resmileşen bir şey yok. Galatasaray ve Beşiktaş da transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Trabzonspor ise ilk hamlesini Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna katarak yaptı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak da yeniden Süper Lig'e döndü. İşte Süper Lig ve dünyadan biten bazı transferler...

08.01.2021 15:39 - Son Güncelleme: 08.01.2021 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





