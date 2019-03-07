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Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Douglas'ın transferini bitirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu ikna eden Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

07.03.2019 11:39 - Son Güncelleme: 07.03.2019 11:42
Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Ocak ayında başladık, Haziran'da bitireceğiz" dediği transfer operasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi

Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor.

Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi

Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın radarına Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas takıldı.

Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi

Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.

Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi

MAAŞININ YARISI BARCELONA'DAN
Sabah'ın haberine göre; bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

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