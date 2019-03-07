Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Douglas'ın transferini bitirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu ikna eden Sarı Kırmızılı ekip sezonun bitmesinin ardından 28 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalayacak.
07.03.2019 11:39
- Son Güncelleme: 07.03.2019 11:42
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Ocak ayında başladık, Haziran'da bitireceğiz" dediği transfer operasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor.
Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın radarına Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas takıldı.
Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.
MAAŞININ YARISI BARCELONA'DAN
Sabah'ın haberine göre; bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.