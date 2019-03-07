Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de yönetim Soldado ve Valbuena'nın menajerlerini İstanbul'a davet etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldız ile de sözleşme uzatmak isteyen Sarı Lacivertliler, şartlarını sunacak.
07.03.2019 11:53
- Son Güncelleme: 07.03.2019 11:54
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, işe iç transferden başlayacak.
Birçok futbolcusuyla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak bu isimlerle görüşmeler yapacak.
Uzun süredir Skrtel'in menajeriyle temas halinde olan sarı-lacivertliler, bu kez Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado için masaya oturacak.
Bu iki oyuncunun menajerlerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçe, bu hafta içinde kritik görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmeleri yapacak olan sportif direktör Damien Comolli, Skrtel'de olduğu gibi Soldado ve Valbuena'ya da şartları olacak.