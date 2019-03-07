Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de yönetim Soldado ve Valbuena'nın menajerlerini İstanbul'a davet etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldız ile de sözleşme uzatmak isteyen Sarı Lacivertliler, şartlarını sunacak.

07.03.2019 11:53 - Son Güncelleme: 07.03.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





