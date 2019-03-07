GaleriSpor

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de yönetim Soldado ve Valbuena'nın menajerlerini İstanbul'a davet etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldız ile de sözleşme uzatmak isteyen Sarı Lacivertliler, şartlarını sunacak.

07.03.2019 11:53 - Son Güncelleme: 07.03.2019 11:54
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, işe iç transferden başlayacak.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Birçok futbolcusuyla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak bu isimlerle görüşmeler yapacak.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Uzun süredir Skrtel'in menajeriyle temas halinde olan sarı-lacivertliler, bu kez Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado için masaya oturacak.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Bu iki oyuncunun menajerlerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçe, bu hafta içinde kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

Görüşmeleri yapacak olan sportif direktör Damien Comolli, Skrtel'de olduğu gibi Soldado ve Valbuena'ya da şartları olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi
Sivassporlu Douglas Galatasaray'a 'evet' dedi