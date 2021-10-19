Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'dan 'bir o...pu için aileni mahvettin' paylaşımı sonrası şok! Bir garip hamle
Sosyal medya bunu konuşuyor... Fransa Ligue 1'da Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi ve kariyerine kadar her şeyine karışan eşi Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddialarıyla gündeme geldi. Yıllar önce Maxi Lopez'den ayrılıp Icardi ile evlenen Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 çocuğunun babasını ihanetle suçlamıştı. İddialara göre Icardi, karısı Wanda Nara'yı, China Suarez ile aldatmıştı. Wanda Nara'nın Arjantili bir gazeteciye 'ben ayrıldım' teyidinin ardından Icardi'den bir son dakika paylaşımı geldi ve kafalar karıştı. İşte yılın skandalının detayları...
19.10.2021 08:43
- Son Güncelleme: 19.10.2021 08:47
Spor dünyasının en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığın eşiğinde. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Arjantinli futbolcuya ateş püskürdü. Icardi'den ise sosyal medya üzerinden hamle geldi
Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve model eşi Wanda Nara, ayrılmanın eşiğine geldi.
Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı.
Son günlerde Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin arasının bozulduğu ve ayrılık dedikoduları çıkmayı başlamıştı.