Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından kulüpte sıcak saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın yeni başkanının kim olacağı merak edilirken, kulislerde pek çok ismin adı geçiyor. Bunlarda biri de ikinci başkan Serdal Adalı. Başkan seçilmesi durumunda ilk hedef teknik direktör Abdullah Avcı olacak. Serdal Adalı'nın Avcı sonrası takımın başına getireceği isim de basına sızdı. İşte Beşiktaş'taki son dakika haberleri...
05.10.2019 12:39
- Son Güncelleme: 05.10.2019 13:00
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