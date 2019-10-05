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Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından kulüpte sıcak saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın yeni başkanının kim olacağı merak edilirken, kulislerde pek çok ismin adı geçiyor. Bunlarda biri de ikinci başkan Serdal Adalı. Başkan seçilmesi durumunda ilk hedef teknik direktör Abdullah Avcı olacak. Serdal Adalı'nın Avcı sonrası takımın başına getireceği isim de basına sızdı. İşte Beşiktaş'taki son dakika haberleri...

05.10.2019 12:39 - Son Güncelleme: 05.10.2019 13:00
Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...

Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...

Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkılamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...

20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kimlerin aday olacağı merak edilirken, kulislerden çok çarpıcı bilgiler geliyor.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...

Fikret Orman'ın yönetiminde olan ikinci başkan Serdal Adalı adaylık için çalışmalarına devam ediyor.

Serdal Adalı'nın Beşiktaş teknik direktör bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör o isim olacak...

Yıldırım Demirören'in de destek vereceği Adalı'nın, seçim vaadi olarak camianın gönlünde ayrı bir yeri olan ismi getireceği konuşuluyor...

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