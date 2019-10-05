Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta BTC Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, bu kez evinde Ufuk Akyol'un 6.dakikada attığı golle dağıldı. Karşılaşma sonrasında ise Antalyaspor resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe gönderme yapan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe taraftarından yoğun tepki aldı. İşte o paylaşım...

05.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 05.10.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





