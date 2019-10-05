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Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta BTC Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, bu kez evinde Ufuk Akyol'un 6.dakikada attığı golle dağıldı. Karşılaşma sonrasında ise Antalyaspor resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe gönderme yapan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe taraftarından yoğun tepki aldı. İşte o paylaşım...

05.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 05.10.2019 10:07
Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik gören Yanal, 31. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti.

Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi.

Galibiyet sonrası Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Antalyaspor mağlubiyetiyle Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

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