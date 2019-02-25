Şenol Güneş'ten derbi sürprizi! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe 11'i
Şampiyonluk mücadelesi veren ve Galatasaray ile Başakşehir'i takibini sürdüren Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Düşme hattında bulunan rakibini kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sürpriz bir 11'le maça başlaması bekleniyor. İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe 11'i...
25.02.2019 14:12
- Son Güncelleme: 25.02.2019 14:14
Beşiktaş, dev derbiye tamamen hazır...
Dün yapılan son idmanda mücadelenin taktiği üzerinde tekrar duran teknik direktör Şenol Güneş, antrenman sonunda son uyarılarını da gerçekleştirdi.
Usta hoca, rakibin son maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen oyuncularından dikkatli olmalarını isteyerek, "Bu bir derbi mücadelesi ve o takımın adı da Fenerbahçe" dedi.
Rakiplerinin, gol bitiriciliğindeki şanssızlığı, kanatlardan saldırılara karşı savunma zafiyeti ve bireysel hatalarını anlatan siyah-beyazlı çalıştırıcı, öğrencilerinden bol bol şut atmalarını istedi.
TOPU TUT, PAS YAP, AGRESİF OYNA
Güneş, derbideki oyun planlarını da paylaştı. 4 kritik nokta belirledi. Oyuncularından bu isteklerini yerine getirmeleri durumunda galibiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi;