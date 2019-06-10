Şenol Güneş İzlanda karşısındaki 11'i belirledi

İZLANDA İLE 12. RANDEVU

A Milliler bugüne kadar İzlanda'yla 1'i hazırlık mücadelesi olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İzlanda 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. A Milli Futbol Takımımız, rakibi karşısında 2 kez kazanmayı başardı.