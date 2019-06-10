Şenol Güneş İzlanda karşısındaki 11'i belirledi
Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya konuk olacak. A Milli Futbol Takımımız, İzlanda'da karşılaşmayı kazanarak puanını 12'ye yükseltmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılırsa, rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmiş olacak. İşte Şenol Güneş'in İzlanda kadrosu...
10.06.2019 14:31
- Son Güncelleme: 10.06.2019 15:00
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
Arnavutluk karşısında deplasmanda 2-0 kazanarak grup maçlarına başlayan ve ardından Moldova'yı 4-0'la geçen A Milliler, son Dünya Şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 mağlup ederek grupta 9 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Geride kalan 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise gol görmedi.
Yarın deplasmanda İzlanda'yla karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız, bu maçı kazanması durumunda, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacak.
İZLANDA İLE 12. RANDEVU
A Milliler bugüne kadar İzlanda'yla 1'i hazırlık mücadelesi olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İzlanda 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. A Milli Futbol Takımımız, rakibi karşısında 2 kez kazanmayı başardı.