Abdullah Avcı Beşiktaş'a imzayı attı

İlk olarak sözü alan ve açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Çok arzu ederek, mutlu olarak attığımız bir imza. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Siyah-beyaz size çok yakışmış hocam. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. Stadyumumuzun olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulunan bir kulüp. Stadyumun yapılması esnasında Göksel Başkanın büyük desteğini aldık. Beşiktaş'ın etik değerlerine dikkat ediyoruz.Bu süreç içinde hocanın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duymuştum. Biz de onun kulübüyle olan işlerini bitirmesini bekledik. Onunla görüşme ihtiyacı duyduk. Çok kısa sürede bir noktaya geldik.