Abdullah Avcı Beşiktaş'a imzayı attı
Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Abdullah Avcı resmi sözleşmeye imza attı. Vodafone Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Avcı, "Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan Beşiktaş kulübüne imza atmanın gururunu yaşıyorum." dedi.
İlk olarak sözü alan ve açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Çok arzu ederek, mutlu olarak attığımız bir imza. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Siyah-beyaz size çok yakışmış hocam. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. Stadyumumuzun olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulunan bir kulüp. Stadyumun yapılması esnasında Göksel Başkanın büyük desteğini aldık. Beşiktaş'ın etik değerlerine dikkat ediyoruz.Bu süreç içinde hocanın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duymuştum. Biz de onun kulübüyle olan işlerini bitirmesini bekledik. Onunla görüşme ihtiyacı duyduk. Çok kısa sürede bir noktaya geldik.
'BEĞENDİĞİM BAŞKA HOCALAR DA VAR'
Türkiye'den beğendiğim hocalar var. Okan'ı da Erol'u da beğeniyorum. İkisi de onun yardımcılığını yaptı. Hocamızla ben başkan olduğum zaman milli takımın hocasıydı. Birçok transferi hocamızın fikirleriyle yapmıştık. Birçok transferde onun fikirlerini almıştık. Beşiktaş'ın artık yeni bir sayfa açması lazımdı.
Daha sonra sözü alan Abdullah Avcı'nın ilk sözlerinden öne çıkanlar ise şu şekilde:
Zarif sözleri için sayın başkan Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Bu sıcak karşılama için Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Başakşehir'in her çalışanına tek tek teşekkür ediyorum. Yoğun süreçte sayın Gümüşdağ'ın bu süreçte iyi niyetini, desteğini, çıktığım bu yolda, yolun açık olsun diyerek bana destek olan Göksel Gümüşdağ'a ...
Beni hayatta tutan üç şey var, sadakat, dürüstlük ve vefa.. Şerefinle oyna hakkınla kazan diyen Beşiktaş'a nice şampiyonluklar yaşatabilmek istiyorum. Son Fransa maçı, berabere oynayan, sıkı sıkı sarılan, enerjisi yüksek takım. Bunun içinde oyuncu grubumuzun da olması ve başlarında benim de hocalığımı yapmış ve 4 sene içinde burada büyük başarılar kazanmış Şenol Güneş'i tebrik ediyorum.