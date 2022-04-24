Adana Demirspor - Trabzonspor maçı sonrası o isme büyük övgü: Sahanın en iyisi

Skoru elde eden Avcı'nın takımı daha sonra topu rakibine bıraktı. Avcı'nın geldiği günden beri en iyi yaptığı iş olan; daha organize bir savunmayla hatlar arası daraltıldı. Burada amaç yalnızca gol yememek değil, hızlı hücum geçişleriyle kazanılan toplarla da golü kovalamaktı. Devre arasında yapılan iki doğru hamleyle üçüncü gol de hücum geçişiyle geldi.