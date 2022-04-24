Adana Demirspor - Trabzonspor maçı sonrası o isme büyük övgü: Sahanın en iyisi
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, Adana Demirspor engelini 3-1'lik skorla geçerek şampiyonluğa büyük bir adım daha attı. Maçın ardından karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan spor yazarları bordo-mavili ekipte forma giyen Dorukhan Toköz'ün oyununa övgü yağdırdı. İşte o yazılar...
REHA KAPSAL - AİT OLMAYI BİLDİ
Trabzonspor'un kupada Kayseri'ye karşı aldığı galibiyet, olumlu olarak Adana Demir maçına yansıdı. Bordo-mavililer maça çok hızlı başladı. Adana Demir'in yumuşak karnı olan sol kenarı ve orta sahasını çok doğru bir planla ve aşırı yüklenmeyle delerek golleri buldu.
Skoru elde eden Avcı'nın takımı daha sonra topu rakibine bıraktı. Avcı'nın geldiği günden beri en iyi yaptığı iş olan; daha organize bir savunmayla hatlar arası daraltıldı. Burada amaç yalnızca gol yememek değil, hızlı hücum geçişleriyle kazanılan toplarla da golü kovalamaktı. Devre arasında yapılan iki doğru hamleyle üçüncü gol de hücum geçişiyle geldi.
Visca her zamanki gibi o anların dokunuşlarının oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Cornelius'un sırtı dönük santrfor olarak bağlantıya geldi, attığı golde kule gibi yükseldi. Doğru zamanlama ve kaliteli bitiriciliğiyle aynı zamanda ikili oyunda Djaniny'ye yaptığı asistle 1. sınıf santrfor olduğunu ispatladı.
Djaniny, Avcı'nın elindeki oyun krizlerindeki en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi. Nwakaeme ve diğer ciddi eksiklere Peres de sakatlanarak katıldı. Adana Demir'de Balotelli gibi bir önemli bir silah olmasa da takımın kalitesi ve taraftarın yarattığı yüksek enerjili atmosferden 3 puan çıkarmak hayatiydi.