Salih Uçan: Ben de Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirirdim

"KIVIRCIK SAÇLARLA KÜÇÜK GÖRÜNÜYORSUN KESTİR DEDİLER"

Salih, saç şeklini, tarzını değiştirmişsin. Takımını ve bir kez daha ülkeni de değiştirdin. Yeni hayatın nasıl gidiyor?

Yaklaşık 3 ay olmak üzere buraya geleli. Empoli küçük bir şehir, alışmak kolay oldu. Daha önce Roma'da da yaşamıştım zaten bu yüzden dil sorunum da yok. Arkadaşlarımla hemen kaynaştım, sıkıntı olmadı. Saçlarımı da kestim, küçüklüğümden beri her zaman kıvırcık kullandım. Fenerbahçe'de de bir ara denemiştim, bu kadar kısa olmasa da. Olumlu geri dönüşler aldım. Genelde güzel olduğunu söylediler. Şimdilik böyle devam edeceğim. Sonra eski haline döner, uzatır mıyım, bakalım uzatabilirim de. Kıvırcık çok genç gözüküyorsun, 17-18 yaşında gibisin, kestir, diyorlardı. Ben de böyle bir karar aldım.