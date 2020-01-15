'Gol makinesi olarak geldim, çamaşır makinesi oldum!' 15.01.2020 17:37

Adanaspor'a forvet olarak gelen yabancı forvet Chibuzor Nwogbo gol atamadığı için kısa bir video çekerek kısa bir dille komik şekilde kendini eleştirmişti.