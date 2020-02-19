'Sabaha kadar burdayız'la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü
Herkes onu 'Sabah kadar burdayız' sözüyle tanıdı. Sivasspor taraftarı simitçi Ahmet Yaşin'in videosu sosyal medyada yayılınca, kısa sürede fenomen oldu çıktı. Ahmet Yaşin daha sonra Sivasspor antrenmanına katıldı, ardından da dişleri yapıldı. Yaşin şimdi de 'Sabaha kadar buradayız' sözünün patentini alacağını söyledi.
Sivaslı iş insanı Erdoğan Bozatlı tarafından Suşehri ilçesindeki özel klinikte dişleri yaptırılan simitçi Yaşin'in mutlu olduğu görüldü. İmplant yöntemiyle yapılan dişlerine kavuşan Yaşin, il merkezine gelerek, yeniden simit satışına başladı. Kent meydanında simit satan Yaşin'e halkın ilgisi de devam etti. Yaşin'i görenler, yanına gelerek, simit alıp, fotoğraf çektirdi.
'PATENTİNİ ALACAĞIM'
Üst dişlerinin olmaması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Ahmet Yaşin, "Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı. Geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.