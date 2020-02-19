'Sabaha kadar burdayız'la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü

'PATENTİNİ ALACAĞIM'

Üst dişlerinin olmaması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Ahmet Yaşin, "Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor. Fenomen olduktan sonra simit satışlarım da çoğaldı. Geliyorlar, benimle fotoğraf çektiriyorlar. Dişlerimin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.