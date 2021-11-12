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Roma'nın yıldızı Galatasaray yolunda! Mourinho transfere onay verdi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de planlamalara başladı. Orta sahaya arayışını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte sezon başında gündeme gelen Amadou Diawara ismi bir kez daha masaya geldi. Roma'dan teknik direktör Jose Mourinho, Diawara'nın gidişine onay verdi. Galatasaray'ın devre arasında bir kez daha şartları zorlayacağı öğrenildi.

12.11.2021 15:49 - Son Güncelleme: 12.11.2021 15:49
Roma’nın yıldızı Galatasaray yolunda! Mourinho transfere onay verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Süper Lig'de puan farkını azaltıp zirve için yarışacak hem de Türkiye Kupası için mücadele edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Roma’nın yıldızı Galatasaray yolunda! Mourinho transfere onay verdi

Sarı-kırmızılı idareciler bu gelişmelerin ışığında devre arasında takıma bir orta saha transfer etmek için çalışmalarına başladı. Fatih Terim'in gözdesi haline gelen yıldız futbolcu için girişimlerin hızlandığı öğrenildi.

Roma’nın yıldızı Galatasaray yolunda! Mourinho transfere onay verdi

ASSUNÇAO BEKLENENİ VEREMEDİ
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'dan istediği performansı alamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı oyuncuyu devre arasında kiralamayı düşünen Burak Elmas ve yönetimi, Assunçao'nun yerine takviye yapmak için harekete geçti.

Roma’nın yıldızı Galatasaray yolunda! Mourinho transfere onay verdi

AMADOU DIAWARA HAREKATI!
Ara transfer döneminde 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in gözdesine çevrildi. Orta sahada bir türlü istediği uyumu yakalayamayan Aslan, Roma'nın yıldızı Amadou Diawara için harekete geçti.

Roma’nın yıldızı Galatasaray yolunda! Mourinho transfere onay verdi

TAKIMDAN AYRILACAK!
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılar, İtalyan takımı Roma ile anlaşmış ancak Gineli yıldız gelmek istememişti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile uyum sorunu yaşayan Amadou Diawara'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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